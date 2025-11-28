Празниците са близо с най-новата серия тениски и аксесоари от Go to Burgas
©
Ексклузивната серия е разработена в духа на оригинална градска визия, която може да намери място в гардероба и сърцето на всеки. Тениските се предлагат в два цвята – бели и черни, в универсална номерация, като са използвани материи от висок клас. Гларуси, октоподи и колоритни рибари "оживяват“ върху аксесоарите и ги правят незабравим спомен от Бургас!
Специално за представянето на новите визии бе реализирана и фотосесия съвместно с децата от комплекс "Даунтаун“ в морския град. "ДаунТаун“ е проект за приобщаващо обучение на деца и младежи със синдром на Даун от област Бургас. В него е създадена защитена среда, в която децата, техните родители, социалните работници, местният бизнес, неправителствените организации и държавата работят заедно, за да създадат устойчив модел за пълноценен живот и трудова реализация на хората със синдром на Даун в България.
Децата с усмивки влязоха в ролята на модели, за което им благодарим от сърце! За локации бяха избрани емблематични и любими места в Бургас, а фотографиите са дело на Николина Бахчеванова и с подкрепата на екипа на комплекса с основател и ръководител Феодора Иванова.
Облечете се в духа на Бургас и подарете емоция!
Още от категорията
/
Ново партньорство между Музикалното училище и театър "Адриана Будевска" дава професионален старт на младите таланти
26.11
Бургас е единствената българска община изпратила своите вело ангажименти в Бразилия чрез COP30 Bike Ride
24.11
Мощна буря удари Бургас
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Предприемач: Цялата държава ще ни затрият. Ако някой пипне "Лукой...
22:44 / 27.11.2025
Графичната база се превръща в Културно-образователен център и муз...
16:50 / 27.11.2025
Преобразиха пожарната в Средец
16:36 / 27.11.2025
Бургас посреща първия си вербатим спектакъл
16:18 / 27.11.2025
Бели "планини" на Солниците
16:13 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.