Община Бургас и тази година ще се погрижи жителите и гостите на града да съпреживеят пълноценно най-светлия християнски празник - Възкресение Христово. За целта ще бъдат монтирани големи екрани отстрани на Катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", които на 11 април от 23.30 часа ще излъчват Пасхалната служба, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, за удобство на миряните на площада, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Хората, които няма да могат да присъстват на място, също ще бъдат част от празника, тъй като Великденската литургия ще бъде предавана на живо и онлайн, в официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/Burgas.Municipality и в Youtube канала на Община Бургас: https://www.youtube.com/@BurgasMunicipality.

В навечерието на празника по традиция в градинката до Часовника от 12.30 часа на 9 април, Велики четвъртък, ще се проведе традиционната "Багрилница за яйца“. Автентичният ритуал за боядисване на яйца ще демонстрират от НЧ “Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. "Горно Езерово".

На 12 април, неделя, в парка в ж.к. "Изгрев“ ще се състои великденски концерт с участието на оркестър "Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА "Звездичка“ и ФТС "Зорница“ с ръководител Николай Парушев. Негов организатор е НЧ "Изгрев 1909“ – Бургас.