Преди Коледа зарадваха бургаски медици
©
Инициативата е естествено продължение на тържественото награждаване, проведено дни по-рано в най-стария храм на града – храм "Света Богородица“, и носи със себе си силно послание за признателност, съпричастност и човешка топлота.
С много въображение, старание и любов децата създадоха ръчно изработени картички и коледни украси, чрез които отправиха своето "благодаря“ към хората в бяло – тези, които денонощно се грижат за здравето и живота на жителите на Бургас. Всяко изделие носи индивидуален почерк и искрено празнично послание, превръщайки дарението в символ на уважение и морална подкрепа в навечерието на Рождество Христово.
Конкурсът "Коледно вълшебство“, който се проведе за четиринадесети път, отново доказа своята стойност не само като творческа изява, но и като възпитателна инициатива, насочена към изграждане на ценности като доброта, милосърдие и социална отговорност у най-малките. Благотворителният жест беше приет с вълнение и благодарност от медицинските екипи и в двете лечебни заведения, за които детските послания донесоха допълнителна светлина, надежда и коледен дух.
Организаторите и партньорите на инициативата изразиха признателност към всички деца, родители, учители и съмишленици, допринесли за осъществяването на каузата, с пожелание светлите празници да донесат здраве, мир и топлина във всеки дом и във всяко лечебно отделение.
Още по темата
/
Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов превземат празничните програми на БНТ и bTV
22.12
Нова промяна в bTV
22.12
Още от категорията
/
Пиргос Парк: Новият градски магнит на Бургас, който променя представата за търговски парк и градска среда
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.