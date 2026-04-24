Бургас прави още една смела крачка към бъдеще с повече движение, по-чист въздух и по-усмихнати ученици. От днес започва инициативата "Вело петък“. Това е предизвикателство, което кани учениците, учителите и училищните екипи в Бургас да превърнат края на седмицата в ден на движение с велосипед или пеша до училище.

"Включете се в училищната кампания "Вело петък“, която обединява ученици, родители, учители и общината около една вдъхновяваща кауза – здравословен начин на живот, устойчива мобилност и по-безопасна и чиста среда около училищата. Каним деца в предучилищна възраст, ученици от начални, основни и средни училища да открият радостта от придвижването с велосипед и да превърнат пътя до училище в естествена част от своето активно ежедневие. Така ще намалим замърсяването от автомобилите, с които децата се водят до училище, ще им осигурим възможност за физическа активност и удоволствието да бъдат на открито“, апелират организаторите от Бургаска велосипедна общност (БВО), Българска фондация Биоразнообразие – клон Странджа и Община Бургас.

Кампанията е част от проекта "Бургас: Природа на колела“, финансиран от фондация "Обществен борд на TELUS Digital Bulgaria“ и се осъществява с партньорството на Decathlon и Bike center, които са подготвили специални награди за най-активните участници – включително чисто нов велосипед.

Каква е идеята?

Всеки петък пътят до училище може да бъде повече от рутина – може да бъде малко приключение с повече движение, повече свобода и по-малко автомобили около училищата. "Вело петък“ насърчава децата и младежите да изграждат активни навици, да се придвижват по-безопасно и да допринасят за по-чист въздух и по-спокоен град.

Как да се включите?

"Много е лесно и напълно доброволно. Всеки петък избери велосипеда или разходката пеша и просто тръгни към училище по активен начин, но не забравяй да се регистрираш в приложението WeRide.Today и да следиш изминатите от теб километри“, споделя Светослав Митев от БВО.

Как се отчита участието?

С помощта на мобилното приложение WeRide.Today участниците могат да проследяват своите пътувания, изминати километри и реалния си принос към по-чиста околна среда. Приложението показва изминати километри, брой участници, спестени въглеродни емисии и класации и резултати между училищата. Всеки може да кара всеки ден и да следи постиженията си, но в кампанията ще се включат само данните от петъчните дни.

Организаторите канят всички училища да се включат и да превърнат "Вело петък“ в нова любима традиция. Всяко училище, всеки клас и всеки ученик имат шанс да бъдат част от промяната – и да покажат, че Бургас е град на движение, енергия и зелено бъдеще.

Кампанията се провежда в периода от 24 април до 30 октомври 2026 г. на територията на град Бургас. През лятото правилата се променят.

Свали приложението, регистрирай се и стани част от Вело петък Бургас.

