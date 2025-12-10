Общински съветници от групата на "КОД, Български възход - Граждани за общината" са изпратили докладна записка до Общинския съвет на Бургас, с която предлагат имоти с отпаднала необходимост, прилежащи към жилищни сгради, да бъдат обособявани в паркинги.Според тях на много места помещения предназначени за абонатни станции могат да бъдат преустроени в закрити паркоместа.Те дават пример със сграда, намираща се непосредствено до бл. 18 в ж.к. "Зорница". Става въпрос за закрито помещение с площ 279 кв. м., чието първоначално предназначение - изграждане на абонатна станция, е отпаднало като нужда. Съветниците са обсъдили варианта за обособяване на закрит паркинг там с хора от етажната собственост, които подкрепят идеята.Част от разглежданите имоти от подобен характер са общинска собственост и затова има нужда от съгласието на Общинския съвет в града за предприемане на подобна стъпка.