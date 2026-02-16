Наскоро Общинският съвет в Бургас прие от 1 март картите за градския транспорт за ученици и студенти да бъдат на цена от 1 евро.
Сега общински съветници предлагат подобна мярка да бъде въведена и за пенсионерите в града, показа проверка на Burgas24.bg.
За целта е изпратен Проект на решение до местната власт, който да бъде разгледан на следващото ѝ заседание.
Предложението е за това пенсионери с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас да закупуват карта за градския транспорт на цена от 1 евро, без лимит на пътуванията.
Ако Проектът на решение бъде приет, за общинския превозвач "Бургасбус" е предвидена компенсация от 12.27 евро или 24 лв. на издаден превозен документ.
Ако идеята на общинските съветници получи зелена светлина, новите карти ще са в продажба от 1 април 2026 г.
