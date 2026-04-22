Две от мерките срещу неправилното паркиране ще поскъпнат, стига това да бъде прието на следващото заседание на Общинския съвет в Бургас, показа проверка на Burgas24.bg.

За целта за разглеждане на предстоящата сесия са внесени две докладни записки. Едната се отнася за репатрирането на автомобил с паяк, а другата - за поставяне на скоба.

По отношение на първото идеята е да се запази зоналния принцип според отдалечеността, но с нови по-високи цени.

За първа зона, към която спадат ЦГЧ, "Лазур", "Възраждане", " Братя Миладинови" и "Зорница"., се предлага такса от 28.22 евро без ДДС.

За втора зона, част от която са "Изгрев", "Славейков", "Победа" и "Акациите", ставката е 31,90 евро без ДДС.

За Зона 3, в която попадат най-отдалечените райони като "Меден рудник“, таксата достига 36,81 евро без данъка от 20%.

Предвижда се и отделна такса от 15 евро, а тя ще се прилага, когато превозното средство е преместено, но не е качено на репатрака.

За поставяне на скоба новата стойност ще бъде 15 евро без ДДС, като според анализа на общината тя практически изравнява цената с реално изчисления разход за услугата. Според него, данните за последните 36 месеца сочат, че средната цена за поставяне и премахване на скоба възлиза на около 15.29 евро. За този период в града са били поставени над 54 хиляди скоби.

Сред основните фактори за увеличението, посочени в докладните, са по-високите възнаграждения и осигуровки на служителите, по-големият брой екипи, разходите за гориво и ремонти на автомобилите, както и инвестициите в софтуер, мобилни устройства, GPS системи, застраховки и др.

Разширяването на обхвата на "синята зона“ също оказва директно влияние, тъй като води до по-голям обем работа и необходимост от повече ресурси, се посочва още в докладните.