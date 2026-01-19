Предлагат полицай, спасил дете край Сливенско, да получи Почетна значка на Бургас
Докато пътувал със семейството си от Котел към Бургас, на 23 ноември около 12:00 ч., полицаят от Първо районно управление в морския град става свидетел на тежък челен сблъсък между лек автомобил и товарен камион в споменатия район.
Той незабавно спира автомобила си и се втурва да помага. Водачката на лекия автомобил издъхва,, но полицаят преминава към задната част на колата, където открива дете с тежки травми. Униформеният успя да го извади и да му окаже първа помощ, след което подава сигнал на тел. 112. На място пристигат полицейски екипи, пожарна и линейка. Детето е откарано в сливенската болница, където претърпява животоспасяваща операция. Лекарите установяват, че момчето е с разкъсан бял дроб, фрактура на китката, нараняване на главата и е претърпяло хирургично отстраняване на жлъчката. За щастие, след оказаната медицинска помощ то се възстановява.
След това министърът на вътрешните работи Даниел Митов отличи инспектор Пейчев с благодарност и парична награда.
