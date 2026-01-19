Инспектор Калоян Пейчев, спасил хладнокръвно живота на малко дете след тежка катастрофа край Сливенското село Мокрен в края на ноември м.г., да получи Почетна значка на Община Бургас, предлагат общински съветници показа проверка на ФОКУС.Докато пътувал със семейството си от Котел към Бургас, на 23 ноември около 12:00 ч., полицаят от Първо районно управление в морския град става свидетел на тежък челен сблъсък между лек автомобил и товарен камион в споменатия район.Той незабавно спира автомобила си и се втурва да помага. Водачката на лекия автомобил издъхва,, но полицаят преминава към задната част на колата, където открива дете с тежки травми. Униформеният успя да го извади и да му окаже първа помощ, след което подава сигнал на тел. 112. На място пристигат полицейски екипи, пожарна и линейка. Детето е откарано в сливенската болница, където претърпява животоспасяваща операция. Лекарите установяват, че момчето е с разкъсан бял дроб, фрактура на китката, нараняване на главата и е претърпяло хирургично отстраняване на жлъчката. За щастие, след оказаната медицинска помощ то се възстановява.След това министърът на вътрешните работи Даниел Митов отличи инспектор Пейчев с благодарност и парична награда.