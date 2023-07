Предложения за паркиране и прибиране през предстоящите фестивални дни в Бургас

© Интересни събития и концерти с участието на световни музикални звезди предстоят в Бургас. Те ще доведат хиляди гости на града. В желанието си всичко да премине най-гладко, без инциденти и излишни нерви, Община Бургас проведе оперативни срещи с организаторите и органите на реда. Като резултат от тях бяха взети няколко полезни решения, които предоставяме на вашето внимание.







* Metalhead Beer Fest 2023 – 29 и 30 юли



Желаещите да посетят фестивала ще могат да спират автомобилите си на двата паркинга срещу ТК "Акве калиде“, на кръговото кръстовище Банево – Ветрен, в паркинга, разположен непосредствено след кръговото кръстовище, както на и този до пивоварна "Металхед“. При препълване на паркингите, ще може да се паркира от едната страна на ул. "Александър Стамболийски“, която стига до кръговото на "Минералните бани“. На място ще има патрулен автомобил, който да регулира паркирането в определените за това зони, както и придвижването на участници и посетители към зоната на фестивала преди и по време на събитието.



В събота и неделя, 29 и 30 юли, Община Бургас и "Бургасбус“ ще осигурят извънредни курсове на автобус №3 в посока от кв. "Банево“ за Бургас:



29.07.2023 г., събота:



- 23:10 часа от "Банево“



- 23:40 часа от "Банево“



30.07.2023 г., неделя:



- 23:10 часа от "Банево“







* Solar Summer – 28 юли



* Фестивал на виното в експоцентър "Флора“ – 28-30 юли



* No rules fest – 28 и 29 юли - рибарско пристанище Сарафово



* Цеца Величкович и Никос Вертис – 29 и 30 юли



* SPICE Music Festival – 4 и 5 август



* Róisín Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock – 6 август



* Franz Ferdinand, Nothing But Thieves и българите Hayes & Y – 11 август



* Teen boom fest – 19-20 август



* Егаси феста – 25 -26 август



Повечето от тези събития ще се проведат в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас, близо до Морска гара. Предварително се обръщаме към всички гости на града, пристигащи с автомобили, с молба да търсят възможност за паркиране в периферните му части, тъй като централната си има своя лимит. Варианти са откритият общински паркинг на ул. "Гурко“, паркинг "Пиргос“ в к-с "Лазур“, частният подземен паркинг на пл. "Кирил и Методий“.



В събота и неделя синя зона няма, но е активна зелената в районите край морето. Ако сте на хотел или квартира в бургаските жилищни комплекси и квартали, оставете автомобила си там и използвайте удобния ни градски транспорт.



А Община Бургас отново ще обособи специална зона на ул. "Булаир", в отсечката от ул. "Константин Фотинов" до ул. "Цар Симеон 1". Посетителите ще могат да оставят колите си в двете десни ленти. Паркинг зоната ще осигури места за около 120 автомобила. Тя ще работи през следните дни и часове:



- 29 и 30 юли – от 18 часа до 1 след полунощ.



- 4, 5 и 6 август – от 16 часа до 3 след полунощ.



- 11 август – от 16 часа до 1 след полунощ.







На 4, 5 и 6 август няма да е достъпен за жители и гости на Бургас паркингът при стария вход на пристанището, където беше "Фрегатата“. Той ще се използва за обслужване на концертите.







“Бургасбус" отново ще пуснe допълнителни автобуси по линии Б11 и Б12. Извънредните курсове ще бъдат изпълнени в нощта на събота срещу неделя – 29-30 юли, и в нощта на неделя срещу понеделник – 30-31 юли, като часовете на тръгване ще бъдат в 00:30 от начални спирки – терминалите в ж.к. “Меден рудник", ж.к. “Изгрев" и ж.к. “Славейков". От тези автобуси могат да се възползват хора, прибиращи се от "Бургас и морето“ и концертите на Цеца Величкович и Никос Вертис.







В града функционира и нощна линия, която осигурява транспортно обслужване на пътници в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Използвайте мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, откъдето може да се следи в реално време графикът на градския транспорт, казват от "Бургасбус“.