Бургас получи силна международна видимост по време на Лайпцигски панаир на книгата 2026, където бе представена кандидатурата на града за "Европейска столица на културата 2032“.В рамките на първия ден от престижния форум, който тази година събира над 2000 изложители от 45 държави, бе подчертано активното участие на екипа зад кандидатурата. Сред тях е и Светлозар Желев, който е част от екипа и заема позицията директор във фондацията, стояща зад инициативата.С присъщата си отдаденост към българската литература и култура, Светлозар Желев – програмен директор на Фондация "Бургас 2032“ и част от екипа на кандидатурата – представя както българските автори и книги, така и визията на града за европейско културно развитие. Участието му в Лайпциг е естествено продължение на дългогодишната му работа за популяризиране на българската литература в международен контекст.Сред официалните гости на събитието бе и Негово Превъзходителство Григор Порожанов – посланик на Република България в Германия, който също подкрепи българското участие.Тазгодишното издание на панаира е посветено на темата "Следващото поколение "Дунав“: какво е бъдещето?“, като събира автори и културни дейци от целия регион. Сред българските участници е и проф. Георги Бърдаров, който представя романа си "Аз още броя дните“ в мултимедиен формат.България участва със собствен щанд, на който са представени книги на съвременни автори и издателства, включително нови заглавия от издателство "Знаци“. Сред тях са и най-новите заглавия на автори от Издателска къща "Знаци“ – Хайри Хамдан с "Биография на бездната“, Стефан Минчев с "Българска работа“, както и Марио Савчев, който живее в Германия, с книгата "Вселената в очите ти“.