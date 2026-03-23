Представиха кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 в Лайпциг
В рамките на първия ден от престижния форум, който тази година събира над 2000 изложители от 45 държави, бе подчертано активното участие на екипа зад кандидатурата. Сред тях е и Светлозар Желев, който е част от екипа и заема позицията директор във фондацията, стояща зад инициативата.
С присъщата си отдаденост към българската литература и култура, Светлозар Желев – програмен директор на Фондация "Бургас 2032“ и част от екипа на кандидатурата – представя както българските автори и книги, така и визията на града за европейско културно развитие. Участието му в Лайпциг е естествено продължение на дългогодишната му работа за популяризиране на българската литература в международен контекст.
Сред официалните гости на събитието бе и Негово Превъзходителство Григор Порожанов – посланик на Република България в Германия, който също подкрепи българското участие.
Тазгодишното издание на панаира е посветено на темата "Следващото поколение "Дунав“: какво е бъдещето?“, като събира автори и културни дейци от целия регион. Сред българските участници е и проф. Георги Бърдаров, който представя романа си "Аз още броя дните“ в мултимедиен формат.
България участва със собствен щанд, на който са представени книги на съвременни автори и издателства, включително нови заглавия от издателство "Знаци“. Сред тях са и най-новите заглавия на автори от Издателска къща "Знаци“ – Хайри Хамдан с "Биография на бездната“, Стефан Минчев с "Българска работа“, както и Марио Савчев, който живее в Германия, с книгата "Вселената в очите ти“.
