Представят филма "Untamed Romania" по време на фестивала "С книга на плажа"

© В рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, Френският институт в България заедно с Посолството на Румъния в България имат удоволствието да Ви поканят на прожекцията на филма "Untamed Romania".



Създаден с идеята да покаже уязвимостта на околната среда и да насърчи интереса на зрителите към света на животните и растенията, който ги заобикаля, филмът разкрива много тайни и истории чрез научна информация, която със сигурност ще заинтригува публиката.



Прожекцията му ще се състои на 16. 08.2019 в Експо център " Флора" -от 16.00 ч. в рамките на фестивала " С книга на плажа". Вход свободен до запълване на местата в залата.



Документалният филм "Untamed Romania" е продукт на престижната английската компания "Off the Fence", известна с множеството си международни награди. Той е заснет на едни от най-богатите на биоразнообразие места в света и предлага различен поглед върху привидно добре познатия континент Европа.



Филмът "Untamed Romania" представя великолепието на природата и се стреми да ни покаже света отвъд големите градове и градските райони. Той е 90-минутно пътешествие, което отвежда зрителите на Карпатите, делтата на Дунав, Трансилвания и много други места. Картините във филма спират дъха и са в идеална хармония с музиката, специално композирана за него.



Премиерата на английската версия на филма е на 18 март 2018 във Вашингтон по време на един от най-големите филмови фестивали за околната среда « The Environmental Film Festival ». Три дни по-късно е представена и неговата румънска версия в Национален театър, Букурещ пред повече от 800 гости.



В Бургас ще бъде представен за първи път с любезното съдействие на Почетния консул на Румъния -г-жа Евгения Попеску.



На прожекцията ще присъства и посланикът на Република Румъния у нас Йон Гъля.