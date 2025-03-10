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Представят най-добрите възможности за образование в страната на 15 март в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 15:26Коментари (0)112
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Най-мащабният образователен проект "Избирам да уча в България“ ще се проведе тази събота, 15 март от 10.00 часа в Tria Space Central Park на бул. "Даме Груев“ 8, ниво 2. Събитието ще бъде открито с празнична програма и ще продължи до 17.00 часа на същия ден.

Първото по рода си изложение "Избирам да уча в България“ цели да представи на бъдещите гимназисти и студенти най-добрите възможности за образование в страната. Организатори на мероприятието са: Община Бургас, Tria Space Central Park, Център за подкрепа на личностното развитие в Бургас - Културен център "Морско казино“.

Форматът позволява да се обсъдят различни възможности за обучение и професионална реализация на младите хора, а тези от тях, които имат необходимост могат да попълнят безплатен въпросник за професионално ориентиране и да се консултират с квалифициран кариерен консултант.

Целта на инициативата е да подпомогне учениците от прогимназиален и гимназиален етап клас при избора на учебно заведение, в което да продължат своето образование.

Над 20 учебни заведения в средното образование и 17 висши учебни заведения ще представят свои разработки и иновативни проекти, някои от които са печелили награди в престижни конкурси.

В изложението ще участват – ППМГ "Акад. Никола Обрешков“, НЕГ "Гьоте“, ПГЧЕ "Васил Левски“, АЕГ "Гео Милев“, ПГРЕ "Г. С. Раковски“, НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Търговската гимназия, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“, Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, ПГЕЕ "Константин Фотинов“, ПГСАГ "Кольо Фичето“, Професионалната гимназия по транспорт, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“, ПГМКР "Св. Никола“, ПГСИ "Пеньо Пенев“, Професионална техническа гимназия, СУ "Йордан Йовков“, СУ "Петко Росен“, СУ "Константин Петканов“, СУ "Епископ Константин Преславски“, СУ "Иван Вазов“, СУ "Димчо Дебелянов“, СУ "Св. св. Кирил и Методий“, СУ "Добри Чинтулов“ и Кариерно ориентиране и консултиране към ЦПЛР - Бургас.

Висши учебни заведения – СУ "Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Университет по хранителни технологии - Пловдив, Лесотехнически университет – София, Технически университет – Варна, Варненски свободен университет, Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Национална художествена академия, Висше училище по мениджмънт, Бургаски свободен университет, Тракийски университет, Национален военен университет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, ВТУ "Св. св Кирил и Методий“ и Висше военноморско училище "Н.Й. Вапцаров“.








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