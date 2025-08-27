Представят проекта "Акве калиде - любимите терми на владетелите"

© Още един проект, свързан с един от топ туристическите обекти в Бургас, е успешно завършен от Регионален исторически музей -Бургас в партньорство с ОП Туризъм – Община Бургас. На 29 август от 15:00 ч. в ТК "Акве калиде“ в парк "Минерални бани“ ще бъде представен "Акве калиде - любимите терми на владетелите“, съфинансиран от програма "Създаване“ 2024, на Национален фонд "Култура".



В официалното представяне на новия културен продукт – анимирана 3D визуализация на Акве калиде ще вземат участие и авторите Мартин Костов от "Торнадо Студио“ и проф. д-р Георги Христов от Русенския технически университет "Ангел Кънчев“. Заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и директора на РИМ-Бургас д-р Милен Николов, те ще разкажат за процеса на създаване – на място в зоната на самия археологически обект.



Иновативният продукт ще презентира културното наследство по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта.



Проектът е модерен и впечатляващ - екип от специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.



Авторският културен продукт ще бъде видим и постоянно достъпен в залите на Експозиционен и демонстрационен център Акве калиде.