ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Представят проекта "Акве калиде - любимите терми на владетелите"
В официалното представяне на новия културен продукт – анимирана 3D визуализация на Акве калиде ще вземат участие и авторите Мартин Костов от "Торнадо Студио“ и проф. д-р Георги Христов от Русенския технически университет "Ангел Кънчев“. Заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и директора на РИМ-Бургас д-р Милен Николов, те ще разкажат за процеса на създаване – на място в зоната на самия археологически обект.
Иновативният продукт ще презентира културното наследство по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта.
Проектът е модерен и впечатляващ - екип от специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.
Авторският културен продукт ще бъде видим и постоянно достъпен в залите на Експозиционен и демонстрационен център Акве калиде.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Решетки за шофьора на буса с мигранти, който катастрофира в Лозен...
10:57 / 27.08.2025
"Грамофонът" на Виктор Калев пак ще се завърти в Бургас
10:07 / 27.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода дне...
10:06 / 27.08.2025
Интересни артефакти вдъхновяват "Легенди от крепостта Русокастро"...
09:59 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попи...
08:34 / 27.08.2025
Млада бургазлийка на тротинетка в сблъсък с "Шкода"
17:40 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета