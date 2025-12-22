Готов е техническият проект за авариен ремонт и модернизация на мостика и лодкостоянката в Ахтопол.“Вече имаме проект и можем да търсим финансиране за същинското изграждане на кея в Ахтопол. Работим усилено и по проект за лодкостоянката в село Лозенец", заяви кметът на община Царево Марин Киров.“Изпращаме годината с пълна проектна готовност, освен лодкостоянките осигуряваме проекти за пречиствателни станции Варвара и Синеморец, площад Варвара, започваме проектиране на площад Лозенец, улици във всички населени места, водопроводи по селата и много други", допълни той.