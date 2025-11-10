Предстои петото издание на Есенен медицински форум в Бургас
За поредна година събитието ще събере на едно място изследователи и медицински професионалисти от различни области на здравеопазването, които да споделят опит и последни открития в областта на медицината.
Есенният медицински форум ще се проведе в аулата на корпус "Медицински науки“ в БДУ. Регистрацията на участниците и официалното откриване ще е между 09:00 ч. и 09:30 ч.; първата научна сесия - 09:30 ч. – 12:00 ч. и втората научна сесия - 13:30 – 16:30 ч. Таксата за участие е 150 лв., а за студенти и докторанти е 100 лв. Резюмета могат да се изпращат до 19 ноември.
Събитието се организира от Бургаския държавен университет в партньорство с Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия“, Комплексен онкологичен център – Бургас и със съдействието на Община Бургас.
