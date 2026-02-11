Сподели close
В Поморие бе представен проектът за построяване на Младежкия център в града, научи Burgas24.bg.

Бъдещата сграда ще се намира до ДГ "Слънчо“ в кв. "Север“.

Тя ще разполага с две многофунционални зали за 80 човека, които ще бъдат разделени с подвижна преградна стена, която при нужда ще се прибира и ще обединява двете зали в една по-голяма за 160 човека. Ще има и конферентна зала, входно фоайе, административен офис, санитарни помещения и склад.

Осигурени са и необходимият брой паркоместа.

Събитието имаше за цел да информира местната общност за целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта. По време на срещата бяха представени основните параметри на инвестицията, етапите на строителство, както и ползите, които новият Младежки център ще донесе за младите хора в региона.

В срещата участваха кметът на община Поморие Иван Алексиев, екипът на проекта, представители на фирмата-изпълнител, младежи, граждани и заинтересовани страни. Присъстващите имаха възможност да зададат въпроси и да се запознаят на място с бъдещото разположение и функционалност на центъра.

"Изграждането на Младежкия център е важна стъпка към подобряване на възможностите за личностно развитие, активност и социално включване на младите хора в Поморие. Стъпка към бъдещото развитие на нашия град и аз разчитам на младите хора да го изпълнят със смисъл и съдържание.“, подчерта кметът Алексиев по време на събитието.

Проектът се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).