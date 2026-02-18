Предупреждения за лошо време в почти цяла България за днес
Кодът е за силен вятър. Очакват се навявания в Дунавската равнина, поледици в Североизточна България и ураганни пориви в планините. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хирдрология (НИМХ).
Пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата можете да прочетете тук.
