За днес е обявен оранжев код за опасно време в голяма част от Северна и Централна България и жълт код за потенциално опасно време в останалите райони.Кодът е за силен вятър. Очакват се навявания в Дунавската равнина, поледици в Североизточна България и ураганни пориви в планините. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хирдрология (НИМХ).