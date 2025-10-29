Министерският съвет разреши безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас върху имоти държавна и публична държавна собственост за строителство на мостово съоръжение, показа проверка наТо е част от проекта за пътна връзка от "Меден рудник" до Републикански път І-9 "ГКПП "Дуранкулак – Бургас – ГКПП "Малко Търново".Самото съоржение ще бъде гредово с 30 отвора по 30 метра и дължина от 900 м.С реализацията на проекта ще се облекчи пътният поток, безконфликтното транспортно обслужване на прилежащите жилищни зони и ще се осигури бързо и безпрепятствено извеждане на трафика от Бургас, като основните градски пътни артерии ще могат да се свържат с обходни пътища и трасета от републиканската пътна мрежа.Строежът на трасето върви с пълна сила, а общата му дължина е около 3.5 км.Очаква се дейностите да приключат през 2026 г.