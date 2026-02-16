Сподели close
Общинската избирателна комисия (ОИК) в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Бата Георги Георгиев, показа проверка на Burgas24.bg.

Решението е публикувано на официалната интернет страница на комисията.

От там уточняват, че ЦИК вече също е наясно със създалата се ситуация.

В мотивите си за решението от ОИК посочват, че кметът е осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс.

Burgas24.bg припомня, че наскоро Върховният касационен съд потвърди присъдата за престъпление от общ характер – купуване на гласове. Наложено му е наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок.

"Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА "пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност“. В настоящия случай лицето Г. Н. Г. , с ЕГН …………… е обявено за кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас с Решение № 168-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Поморие. Решението, с което окончателно Г. Н. Г. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, е влязло в законна сила на 19.12.2025 г., т.е. след неговото избиране за кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас", пишат още от ОИК.

Решението на Комисията е окончателно и не подлежи на оспорване.