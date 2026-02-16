Прекратиха мандата на кмета на Бата заради влязла в сила присъда за купуване на гласове
©
Решението е публикувано на официалната интернет страница на комисията.
От там уточняват, че ЦИК вече също е наясно със създалата се ситуация.
В мотивите си за решението от ОИК посочват, че кметът е осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс.
Burgas24.bg припомня, че наскоро Върховният касационен съд потвърди присъдата за престъпление от общ характер – купуване на гласове. Наложено му е наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок.
"Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА "пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност“. В настоящия случай лицето Г. Н. Г. , с ЕГН …………… е обявено за кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас с Решение № 168-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Поморие. Решението, с което окончателно Г. Н. Г. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, е влязло в законна сила на 19.12.2025 г., т.е. след неговото избиране за кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас", пишат още от ОИК.
Решението на Комисията е окончателно и не подлежи на оспорване.
Още от категорията
/
Подписаха първите договори за монтаж на термопомпи по програмата "Несебър е за по-чист въздух"
10.02
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Сериозно предупреждение за Бургас
20:01 / 14.02.2026
В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гадже...
10:18 / 14.02.2026
Вижте промените в движението около гробището в Бургас заради Голя...
06:00 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.