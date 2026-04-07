Незаконно сметище в горска територия бе премахнато със съдействието на ОП "Общински гори и озеленяване" към Община Созопол, видя Burgas.24.bg.

На място е имало строителни материали и пластмасови отпадъци, които са били изчистени, а районът - приведен в нормален и по-хубав вид.

"Призоваваме гражданите да пазят горите, да не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места и да подават сигнали при установяване на нарушения", апелират от Община Созопол.