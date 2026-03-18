Премиерата на спектакъла "Илюзията в брака" събира звезден актьорски състав в Бургас
Режисьор на спектакъла е Сава Драгунчев, а автор на пиесата е френският драматург Ерик Асус. В главните роли зрителите ще видят Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов.
"Илюзията в брака“ е сред най-успешните съвременни френски комедии и е носител на четири награди "Молиер“. Пиесата разказва историята на съпружеска двойка и един неочакван трети персонаж, които поставят под съмнение представата за идеалната връзка. Чрез хумор, интелигентен диалог и динамично действие спектакълът изследва теми като доверието, истината и компромисите в любовта.
Постановката предлага съчетание от комедийна лекота и психологическа дълбочина, като актьорите изграждат многопластови образи в ситуация, в която всяка истина може да се окаже изпитание.
Билети за премиерата се продават на касата на Културен дом "НХК“. Допълнителна информация и резервации могат да се направят на телефон 0894 898 098.
Архиерейска света Литургия за Трета неделя на Великия пост предстои в храм "Св. св Кирил и Методий"
