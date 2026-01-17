Премръзнал щъркел намери убежище до икона в параклис в Бургас
Преди часове щъркелът, който останал да зимува край морето, сам влязъл в малък параклис в квартала, където останал вторачен в иконата на София, Вяра, Надежда и Любов. Повиканите спасителните екипи на място го открили точно така, както са запечатали момента на снимката.
Щъркелът вече е приютен в единствената в града ветеринарна клиника с опит в грижите и лечението на диви птици, информира Nova.
