Преобразиха пожарната в Средец
Очакваният резултат за намаляване на разходите за енергопотребление и значително подобряване на условията в помещенията за предоставяне на публични услуги и за работа на служителите, е успешно постигнат.
Официални гости на събитието бяха: съветникът на министъра на вътрешните работи главен комисар Николай Николов, областният управител на Бургаска област Владимир Крумов, кметът на Община Средец инж. Иван Кичев, председателят на Общински съвет Средец –Динко Цъцаров, директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - главен комисар Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - старши комисар Николай Николаев, директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция“ Елхово – старши комисар Денко Денков, директорът на Областна дирекция на МВР – Бургас – старши комисар Владимир Маринов.
Сградата бе ремонтирана по проект "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Средец. Проектът е изпълнен от Община Средец в партньорство с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и е на обща стойност 534 831, 96 лв., финансиран по механизма за възстановяване и устойчивост, от които 522 129,77 лв. са финансирани от Европейския съюз. Проектът е изпълнен в рамките на девет месеца.
