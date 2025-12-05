Димитър Николов в социалните мрежи.
Скейт зоната е предназначена за няколко вида ролкови спорта. Тя ще е на три нива и плавно ще прелива в пъмп трак, който със сигурност ще се превърне в предпочитано място за бургаските байкъри.
Предвидено е игрище за бакскетбол, бадминтон, пикълбол и падъл.
Зоната за скейт е един мини парк с размери от 50х15 метра. Ще бъде оформен на три секции, като са предвидени различни по височина извити рампи за засилване, падове и рампи. Комбинацията от преходи, вътрешни и външни, рампи и виражи, дава възможността за разнообразни трикове от спортуващите на различно ниво, като е оптимизиран потока на движение и се прави естествен преход към пъмп трака.
Той от своя страна ще бъде затворен и ще има виражи в завоите. Точно до двете съоръжения ще има и игрище, на което ще може да се играе баскетбол, бадминтон, пикълбол и падъл. Падълът е разновидност на тениса и в момента набира много голяма популярност сред младите хора. Ще има и маса за тенис.
Младите хора на "Меден рудник“ отдавна очакват този проект. И скейт парка, и площадката за паркур се изграждат по инициатива на младежи, които се занимават с тези спортове.
Площадката за паркур ще се намира зад Лакомата спирка в комплекса. Паркурът е изключително атрактивен спорт, който съчетава в себе си бягане, скачане, катерене и изисква сериозна акробатична ловкост.
Изграждането на площадката е първата част от един по-мащабен проект на Община Бургас за облагородяване на района и превръщането му в парк и зона за отдих. За това назад в годините постъпиха десетки искания от страна на жители на к/с "Меден рудник“.
Целият проект предвижда теренът да се превърне в оживено и притегателно за жителите на комплекса място. Предвидено е ново озеленяване и засаждане на дръвчета и храсти, алеи, детска зона, кафе и обществена тоалетна. В рамките на големия проект ще бъдат изградени и нови павилиони, които ще се отдават под наем на местни търговци.
