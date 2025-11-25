Престижно отличие за Бургас
Това се случи на церемония в курортен комплекс Албена. Събитието се проведе в рамките на VIII Международна конференция SMARTOURISM.BG в хотел "Фламинго Гранд“. В десет категории бяха връчени девет награди за 2025 година и една за 2024 година.
Отличието е още едно доказателство за посоката на развитие на туризма в морския град. През изминалия сезон достъпността за жители и гости на града до ключови туристически атракции и обекти бе повишена чрез поставяне на дигитални киоски. Те предлагат лесно, безкешово закупуване на билети за събития, атракциони и услуги. Предстои тяхната мрежа да се разширява през следващите месеци.
ОП "Туризъм“ следва последователна политика спрямо достъпността на обектите и изпълнява множество проекти с Агенция за хората с увреждания. В Туристически комплекс "Остров Света Анастасия“ бе обособен познавателен маршрут за хора с увреждания, включващ историята на острова и неговите забележителности. Бяха поставени табели с надписи на брайл заедно със специални тактилни изображения. Обновена бе изравнена е каменната настилка на част от пътеките, като с това се подобри и нейното качество. Към момента на острова продължават дейности по проект "Остров Света Анастасия – достъпна среда за хора с двигателни и зрителни увреждания“, финансиран от Агенцията за хора с увреждания. Те предвиждат изработка и доставка на тактилни макети и информационна арт инсталация за допълване на музейната експозиция, както и създаванене на нови тактилни инсталации, които ще бъдат разположени в сградите на музея и църквата. Те ще представят Острова и емблематични за него забележителности.
ОП "Туризъм“ – Община Бургас разработи съвместно с Иновационни системи – Бургас платформа за хора с различни увреждания, която обобщава на едно място кои туристическите, историческите и културни обекти в Бургас са достъпни. Картата е достъпна на obektidostapnasreda.smartburgas и е изработена по проект "Създаване на културно-информационна точка с достъпна среда за хора с двигателни увреждания в двора на Етнографски комплекс – Бургас“ и се финансира от Агенцията за хора с увреждания по договор № 9-ДС/28.08.2024 г. В двора на Етно кафене и музей е поставен дигитален киоск, който възпроизвежда картата с българска и английска версия, както и с аудио запис.
Другите два популярни обекта – ТК "Акве калиде“ и КТК "Ченгене скеле“ също предлагат удобна среда чрез специализирани табели, специални пътеки и зони за отдих с достъпност.
Наградата SMARTOURISM.BG е насочена към обновяването на платформата www.gotoburgas.com и интегрирането на нови услуги, които туристите и бизнеса могат да използват. Община Бургас и Общинско предприятие – Туризъм разработват и нова дигитална услуга, която ще бъде представена през 2026 г.
