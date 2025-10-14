Тази неделя, 19 октомври, от 12:00 часа в залата на НХК – Бургас, ще бъде излъчен документалният филм, посветен на историческото преплуване на Северния канал от Цанко Цанков.Филмът ще бъде показан пред публика в родния град на Цанко, а всички, които желаят, са поканени да споделят този специален момент и да станат част от премиерата на прожекцията на бургаска земя.