Апелативните магистрати в Бургас потвърдиха решението на първата съдебна инстанция, с което беше отхвърлен искът за обявяване на предварителен договор за имот в к. к. Слънчев бряг за окончателен. Това съобщиха от "Слънчев бряг" АД.Казусът стана публичен през май миналата година, когато дружеството предприе действия за възстановяване на владението върху терена, използван в продължение на години без правно основание и обособен като паркинг към хотел "Котва". Преди това дружеството извърши проверка на собствеността, геодезическо заснемане и изпрати официално уведомление за доброволно освобождаване на терена.БТА припомня, че тогава собственикът на хотела Венелин Ташев заяви, че е заплатил част от сумата по предварителен договор за имота и разполага с документи за това, като отрече неправомерно ползване на терена.Днес от "Слънчев бряг" АД посочиха, че в мотивите си съдът приема, че между страните не е съществувал валиден предварителен договор, който да създава задължение за сключване на окончателна сделка. Освен това се отчита законовата промяна от 2019 година, според която сделки с имоти на публични предприятия могат да се извършват само чрез публична процедура, а искът е погасен по давност.Решението потвърждава, че действията на акционерното дружество за защита на собствеността са законни. Междувременно теренът е обявен за отдаване под наем чрез открита публична процедура, като предстои предаването му за стопанисване при пазарни условия.