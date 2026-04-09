Общо 101 лица са заболели от морбили в България. Случаите са регистрирани в пет области на страната. Най-много са във Враца - 80. Болни са регистрирани и в областите Плевен (12), Ловеч (6), София-град (2) и София-област (1), съобщиха от Министерство на здравеопазването, предаде репортер на Burgas24.bg.

89% от заболелите са деца. Възрастните пациенти са 11 - от 19 до 53 г. Повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-много деца са ваксинирани в областите София град (2291), Пловдив (1243), Бургас (1045) и Враца (768).

Във връзка с предстоящите празници Министерството на здравеопазването напомня, че причинителят на морбили е силно заразен. "За ваша безопасност, избягвайте контакти с болни лица, за да намалите вероятността да се заразите и заболеете от морбили, ако не сте ваксиниран или преболедувал“, казват от институцията.