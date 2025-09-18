ЗАРЕЖДАНЕ...
|Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
Осмото издание на фестивала ще се проведе от 6 до 8 октомври и ще представи творби на автори от България, Германия, Франция, Украйна и Унгария.
Мястото, познато на бургазлии като “Дупката", е остатък от недовършен строеж на универсален магазин от средата на 90 те - огромен 10 дка бетонен басейн с обрасла растителност, скрит зад плътни огради от погледа на града. Строежът е на мястото на съществувал преди това живописен квартал, който е разрушен.
Мотото на фестивал “ВОДА" е “В сърцето на града", а това е най-мащабното и предизвикателства издание до сега.
Трансформирането на "Дупката“ в живо и изпълнено с функции обществено пространство e част от инвестиционната програма по кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г. Обявен е международен архитектурен конкурс за бъдещето на тази градска зона, като заданието включва паркова зона, съчетана с пространство за изкуство.
Акцент във фестивала тази година е участието на публиката. В програмата са включени 5 пърформанса, в които публиката е активен участник.
В “Деликатно балансиране на клечка" унгарският хореограф и интердисциплинарен артист Давид Шомло предизвиква присъстващите да открият финният баланс между човек и природа, в едно съвсем просто действие – балансиране на дървена пръчка.Давид Шомло създава спонтанна хореография, насочвайки публиката и създавайки автентична звукова среда от движенията на хората в пространството. Спектаклите му са предшествани от обяснение на “правилата на играта", а на края публиката е поканена да сподели впечатления от преживяването си.
“Live trance circle/ Музикален транс кръг" е пътуване отвъд думите, спонтанен концерт, импровизация, опитност и преживяване, в което ни въвлича Театър на сетивата – София, наречен още Институт за изследване на Тишината. Събитието е платформа за невербално общуване чрез звуци и музика с помощта на богата колекция музикални инструменти от цял свят. Предшествано от въведение на водещия, кръгът е отворен за включване на участници без никакви изисквания за предварителни музикални умения.
“Synergies" е интерактивен визуален спектакъл на френският колектив Scenocosme, в който публиката е главен герой и персонаж от прожекцията.
“Дом на сърцето" на украинката Дария Пугачова и “ПОЛЕ" на Танцова компания ДЮН канят публиката на пътешествие и спонтанно творчество.
Други акценти на фестивала тази година са широкоформатните инсталации “Whiteout" и “Habitat" на немския визуален артист Абел Корински, които щ еобхванат голяма част от емблематичното пространство. Фестивалът ще бъде открит с 3 D прожекция от румънския артист Adistu, а в последния ден организаторите са подготвили музикален концерт, чийто изпълнител за сега се пази в тайна.
Куратори на фестивала са хореографът Петя Стойкова и архитектите Мариана Сърбова и Десислава Стоянова.
Фестивал "ВОДА“ се организира от Сдружение ТАНЦ БГ и Фондация “Бургас 2032" с финансовата подкрепа на Община Бургас, Министерство на културата и Институт Лист – Унгарски културен институт София.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини
ПРОГРАМА
/вход свободен/
ВСЕКИ фестивален ден
18.00 - 22.00 ч - открий в пространството на ВОДА :
MIST & WHITEOUT & HABITAT от Абел Корински/Германия , ВОДНА КРИЗА от Венелин Шурелов/България, ЛЕНДАРТ от Анатоли Ванчев/България, ЛАЗЕР ИЗКУСТВО от Николай Матев/България, ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ от Христина Дечева/България, творби от Artspace Luna_колектив, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков и др.
6 октомври
18.30 -19.30 ч. – DELICATE BALANSING OF A TWIG, интерактивен спектакъл на David Somlo, Унгария
19.30 – 20.30 ч. – симфоничен концерт на ORCHESTRA LUMINA, България
20.30 -21.30 ч - УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРИРОДАТА, 3D мапинг от Адриан Манулеску, Румъния
7 октомври
18.30 – 20.00 ч. - LIVE TRANS CIRCLE, интерактивен музикален пърформанс на Театър на сетивата-София
20.30 - 21.30 ч. – SYNERGIES, визуален пърформанс с участието на публиката, колектив SCENOCOSME / Франция
8 октомври, 2025
18.00 – 19.30 ч - HOUSE OF HEART, интерактивен пърформанс на Дария Пугачова, Украйна
19.00 ч. – 20.00 ч. - ПОЛЕ, танцов спектакъл-флашмоб, Компания ДЮН и доброволци
20.30 – 21.30 ч. – КОНЦЕРТ
