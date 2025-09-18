Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
Автор: Екип Burgas24.bg 11:30Коментари (0)245
©
Международният фестивал за съвременни изкуства "ВОДА 2025“ отправя ново предизвикателство към бургаската аудитория, преобразявайки Дупката на площад “Тройката" в живописна сцена за съвременно изкуство.  

Осмото издание на фестивала ще се проведе от 6 до 8 октомври и ще представи творби на автори от България, Германия, Франция, Украйна и Унгария.

Мястото, познато на бургазлии като “Дупката", е остатък от недовършен строеж на универсален магазин от средата на 90 те - огромен 10 дка бетонен басейн с обрасла растителност, скрит зад плътни огради от погледа на града. Строежът е на мястото на съществувал преди това живописен квартал, който е разрушен.

Мотото на фестивал “ВОДА" е “В сърцето на града", а това е най-мащабното и предизвикателства издание до сега.

Трансформирането на "Дупката“ в живо и изпълнено с функции обществено пространство e част от инвестиционната програма по кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г. Обявен е международен архитектурен конкурс за бъдещето на тази градска зона, като заданието включва паркова зона, съчетана с пространство за изкуство.

Акцент във фестивала тази година е участието на публиката. В програмата са включени 5 пърформанса, в които публиката е активен участник.

В “Деликатно балансиране на клечка" унгарският хореограф и интердисциплинарен артист Давид Шомло предизвиква присъстващите да открият финният баланс между човек и природа, в едно съвсем просто действие – балансиране на дървена пръчка.Давид Шомло създава спонтанна хореография, насочвайки публиката и създавайки автентична звукова среда от движенията на хората в пространството. Спектаклите му са предшествани от обяснение на “правилата на играта", а на края публиката е поканена да сподели впечатления от преживяването си.

“Live trance circle/ Музикален транс кръг" е пътуване отвъд думите, спонтанен концерт, импровизация, опитност и преживяване, в което ни въвлича Театър на сетивата – София, наречен още Институт за изследване на Тишината. Събитието е платформа за невербално общуване чрез звуци и музика с помощта на богата колекция музикални инструменти от цял свят.  Предшествано от въведение на водещия, кръгът е отворен за включване на участници без никакви изисквания за предварителни музикални умения.

“Synergies" е интерактивен визуален спектакъл на френският колектив Scenocosme, в който публиката е главен герой и персонаж от прожекцията.

 “Дом на сърцето" на украинката Дария Пугачова и “ПОЛЕ" на Танцова компания ДЮН канят публиката на пътешествие и спонтанно творчество.

Други акценти на фестивала тази година са широкоформатните инсталации “Whiteout" и “Habitat" на немския визуален артист Абел Корински, които щ еобхванат голяма част от емблематичното пространство. Фестивалът ще бъде открит с 3 D прожекция от румънския артист Adistu, а в последния ден организаторите са подготвили музикален концерт, чийто изпълнител за сега се пази в тайна.

Куратори на фестивала са хореографът Петя Стойкова и архитектите Мариана Сърбова и Десислава Стоянова.

Фестивал "ВОДА“ се организира от Сдружение ТАНЦ БГ и Фондация “Бургас 2032" с финансовата подкрепа на Община Бургас, Министерство на културата и Институт Лист – Унгарски културен институт София. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини

ПРОГРАМА

/вход свободен/

ВСЕКИ фестивален ден

18.00 - 22.00 ч - открий в пространството на ВОДА :

MIST & WHITEOUT & HABITAT от Абел Корински/Германия , ВОДНА КРИЗА от Венелин Шурелов/България, ЛЕНДАРТ от Анатоли Ванчев/България, ЛАЗЕР ИЗКУСТВО от Николай Матев/България, ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ от Христина Дечева/България, творби от Artspace Luna_колектив, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков и др.

6 октомври

18.30 -19.30 ч. – DELICATE BALANSING OF A TWIG, интерактивен спектакъл на David Somlo, Унгария

19.30 – 20.30 ч. – симфоничен концерт на ORCHESTRA LUMINA, България

20.30 -21.30 ч - УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРИРОДАТА, 3D мапинг от Адриан Манулеску, Румъния 

7 октомври 

18.30 – 20.00 ч. - LIVE TRANS CIRCLE, интерактивен музикален пърформанс на Театър на сетивата-София

20.30 - 21.30 ч. – SYNERGIES, визуален пърформанс с участието на публиката, колектив SCENOCOSME / Франция

8 октомври, 2025

18.00 – 19.30 ч - HOUSE OF HEART, интерактивен пърформанс на Дария Пугачова, Украйна

19.00 ч. – 20.00 ч. - ПОЛЕ, танцов спектакъл-флашмоб, Компания ДЮН и доброволци

20.30 – 21.30 ч. – КОНЦЕРТ








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Евакуация в Община Бургас
13:14 / 18.09.2025
На тези места в Бургаско няма да има вода днес
11:31 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Пратиха в лудницата мъж, палил кофи за смет в Бургас
09:20 / 18.09.2025
Полицията за екшъна на паркинг в Бургас: Охранителят обясни, че б...
08:45 / 18.09.2025
Следовател за инцидента в Слънчев бряг: Не е открита неизправност...
21:25 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Поскъпване на хранителните продукти
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: