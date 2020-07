През август Бургас е задължителна дестинация за меломаните, няма ден без концерт

© През август Бургас без никаква конкуренция е №1 по музикални събития у нас. През всеки от дните на най-горещия летен месец тук ще има фестивал или концерт. Някои от най-големите световни звезди на 90-те ще пристигнат в града, за да пеят на https://www.spicemusicfest.bg/. Предстоят концерти с участието на Графа, Веселин Маринов, Хилда Казасян, Ангел Заберски бенд, Миро, Белослава, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Б.Т.Р., Контрол, Обратен ефект, Милена, Силвия Кацарова и много други. Метъл, фолклор, рок, опера, поп, джаз... Всеки ще открие в Бургас нещо от любимия си музикален стил, така че се запознайте с предстоящите събития и планирайте отпуск, за да дойдете при нас. Очакваме ви



* ЛЕТЕН ТЕАТЪР



02.08.2020 г. - КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛ "ВСЕЛЕНА ОТ ГЛАСОВЕ" НА ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ "ФОРТИСИМО"



Билети: каса "Часовника",



в деня на събитието от 18:00 часа на каса Летен театър.



За повече информация: 0878511311



Начало: 21:00 часа



03.08.2020 г. - " ТИ ГРЕЕШ" - КОНЦЕРТ НА ГРАФА



Билети в мрежата на ЕВЕНТИМ



Начало: 20:30 часа



04 АВГУСТ - МАКС И МОРИЦ - ОПЕРА ЗА ДЕЦА ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ



Билети на каса на Държавна опера - Бургас



В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър



Начало: 20:00 часа



05.08.2020 г. - "СНИМКА ОТ ЛЯТОТО" - КОНЦЕРТ НА ВЕСЕЛИН МАРИНОВ



Билети: каса на Драматичен театър и ticketportal.bg



Начало: 21:00 часа



08.08.2020 г. - SEA OF BLACK FESTIVAL 2020



Начало: 16:00 часа



Летен театър - участват 7 яки метъл банди



Вход свободен!



11.08.2020 г. - ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2020



ЦЕЛУНИ МЕ, КЕЙТ!



Билети на каса на Държавна опера - Бургас



В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър



Начало: 20:30 часа



14.08.2020 г. - "45 ГОДИНИ НА СЦЕНА" - ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА СИЛВИЯ КАЦАРОВА



Билети в Билетен център "Часовника"



тел. 0898420537



Начало: 20:30 часа



19.08.2020 г. - ФОЛКЛОРНА ВЕЧЕР



Ансамбъл "Търговище" - гр. Добрич



Начало: 20:00 часа



20.08.2020 г. - ФОЛКЛОРНА ВЕЧЕР



Ансамбъл "Лукойл"



Фолклорен ансамбъл "Никола Гинов"



Фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев"



Начало: 20:00 часа



22.08.2020 г. - КОНЦЕРТ НА ОРКЕСТЪР "КАНАРИТЕ"



Билети на каса на Държавна опера - Бургас



В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър



Начало: 20:00 часа



25.08.2020 г. - ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2020



ХУБАВАТА ЕЛЕНА



Билети на каса на Държавна опера - Бургас



В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър



Начало: 20:00 часа



26.06.2020 г. - ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО - ХИЛДА КАЗАСЯН



Билети в билетен център "Часовника"



За повече информация: тел.0894/898-098



Начало: 20:30 часа



* ЕКСПОЦЕНТЪР "ФЛОРА"



04.08.2020 г. /вторник/



От 18:00 ч.



Концерт на група "Горещ пясък"



Вход свободен







05.08.2020 г. /сряда/



От 21:00 ч.



Концерт на Cinga Manga Funk



C.M.F. са:



Ева Перчемлиева - вокал, перкусии



Ангел Демирев - китари



Пепи Миланов - китари



Христо Минчев - бас китара



Кирил Добрев - барабани



Билети на касата на Часовника и на място в деня на концерта



09.08.2020г. - 21:00 часа



"Бургаски Музикални Вечери" представя: КОНЦЕРТ НА ПИАНИСТА Иван Дончев (Италия/България) - 250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен



Двор на ЕКСПОЦЕНТЪР "ФЛОРА"



Вход свободен



10.08.2020 г. /понеделник/



От 18:00 ч.



Концерт на група "Горещ пясък"



Вход свободен



12.08.2020 г. - 20:30 часа



Концерт на немския младежки камерен ансамбъл "Камел"



Вход свободен



13.08.2020 г. /четвъртък/



От 18:00 ч.



Концерт на Бургаски духов оркестър



Вход свободен



14 и 15.08.2020 г. /петък и събота/



От 20:00 ч.



"Джаз в Бургас"



Програма:



14.08.2020 г.



Y Jazz



Велека Цанкова - вокал



Мартин Бодуров - тромпет



Светослав Миланов - пиано



Данеле Феббо - бас



Виктор Викторов - барабани



Ангел Заберски бенд



Ангел Заберски - пиано



Борис Таслев - бас



Стоян Янкулов - Стунджи - барабани



Михаил Йосифов - тромпет



Тодор Бакърджиев - тромпет



Мартин Ташев - тромпет



Георги Стойков - тромпет



Димитър Бакърджиев - тенор саксофон



Димитър Льолев - алт саксофон



Арнау Гарофе (Испания) - тенор саксофон



Венелин Георгиев - саксофон



Денис Попстоев - баритон саксофон



Владислав Мичев - тромбон



Димитър Стоев - тромбон



Божидар Василев - тромбон



Велислав Стоянов - тромбон



Александър Логозаров - китара



15.08.2020 г.



Бургас Биг Бенд



Диригент: Анастас Камиларов



Ангел Демирев трио



Ангел Демирев - китара



Михаил Иванов - бас



Борислав Петров - барабани



Half Easy Trio



Антони Дончев - пиано



Йоханес Фенд (Австрия) - бас



Мартин Хафизи - барабани



16.08.2020 г. - "Титанично" с Милица Гладнишка



Начало: 21:00 часа



Билети на каса Часовника



17.08.2020 г. /понеделник/



От 18:00 ч.



Концерт на група "Горещ пясък"



Вход свободен







25.08.2020 г. /вторник/



От 18:00 ч.



Концерт на Бургаски духов оркестър



Вход свободен



* МОРСКА ГАРА



5 - 6 август - Street food & Art Festival



Морска гара



Вход свободен



7, 8, 9 август - Spice music fest - Морска гара



Билети за SPICE Music Festival 2020 могат да бъдат закупени от EpayGo и в офис мрежата на EasyPay в цялата страна.



18:00 часа



* ИЗЯВИ НА ДУХОВИЯ ОРКЕСТЪР НА РАЗЛИЧНИ ЛОКАЦИИ С ВХОД СВОБОДЕН



04.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Пред Летен театър



Начало: 18:00 часа



06.08.2020 - Концерт на Духов оркестър Бургас



Пред Летен театър



Начало: 18:00 часа



11.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Открита сцена "Охлюва"



Начало: 18:00 часа







13.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Флора Бургас



Начало: 18:00 часа



18.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Пред Летен театър



Начало: 18:00 часа



20.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Пред Летен театър



Начало: 18:00 часа



25.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Флора Бургас



Начало: 18:00 часа



27.08.2020 г. - Концерт на Духов оркестър Бургас



Открита сцена "Охлюва"



Начало: 18:00 часа



* 28, 29, 30 август - фестивал BURGAS ROCK AND MORE



Северен плаж - Атанасовска коса



На 28 август на сцената ще излязат Миро, Белослава, Кристина Дончева от "Гласът на България". В събота, 29 август, ще сме със Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Funky Miracle, G.R.A.S., Dirty Purchase, а в неделя денят ще е рок с Б.Т.Р., Контрол, Обратен ефект и още други.



Всеки ден - по шест изпълнителя на морския бряг, на плажа, на открито.



Билети за BURGAS ROCK & MORE може да се закупят от EVENTIM и Grabo.bg.







* Таен концерт SOFAR SOUNDS - 16.08.2020 г.



Гостите на събитието получават адреса на локацията ден преди събитието, а на място разбират кого ще слушат. Въпреки неизвестността, почитателите на формата нямат търпение за всеки следващ концерт и местата свършват за броени часове



* НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ



31 юли - Милица Гладнишка с музика от анимационни и кино филми



13 август - Lemon Box & Red Light



14 август - Жоана Амендоейра



15 август - Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени,



22 август - Танцувай рок с Милена.