Приемна ще консултира пострадалите от пожара в Българово

© Екипи на регионалната дирекция "Социално подпомагане“ в Бургас ще бъдат утре, 20 август, в град Българово. Социалните работници ще приемат заявления на пострадалите от пожара в събота и ще консултират хората какви помощи могат да получат.



Приемната ще бъде в сградата на кметството и ще работи от 08:00ч. - 12:00ч. и от



13:00ч. - 17:00ч.



Собствениците, чиито къщи изгоряха, трябва да представят документ за самоличност и документ за собственост на пострадалия имот.



При пожара на 16 август бяха засегнати над 20 обитаеми постройки във вилната зона на град Българово. В момента две комисии извършват оглед на щетите. Едната трябва да установи какво общинско имущество е пострадало от огъня, а втората извършва опис на пострадалото имущество в частните имоти.



