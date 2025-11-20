"Приказна бърканица" сътвориха децата от ОУ "Любен Каравелов"
"Обърнахме внимание на учениците върху това колко важно и приятно е да се четат книги. Когато има приемственост между по-големи и по-малки, мъдростите от книгите се усвояват много по-лесно и се развива въображението както на децата, така и на възрастните хора. Много е важно да не забравяме, независимо от това на колко години сме, че в книгите винаги можем да намерим нещо, което да ни грабне и да ни пренесе в съвсем различен свят", каза Женя Жекова. Нейните ученици от 4.клас са дали голяма част от идеите за провеждането на урока и сами са ги осъществили. Те са избрали и темата за най-популярните приказки, както и игровия елемент, който да превърне урока в забавна среща между приятели.
В Международния ден на четенето, който е в световната програма "READ for real", второкласниците от ОУ "Любен Каравелов" на свой ред взеха дейно участие, като сред тях имаше репортери, които проведоха едно след друго интервюта и задаваха интересни въпроси на четвъртокласниците във връзка с техните любими книги и героите от тях. Кратка сценка с участието на четирима актьори от втори клас пък представи българската народна приказка "Най-хубавото", чиято поука децата търсиха с помощта на Озобот, а тя бе именно, че най-важни за човек са учението и работата и всичко добро в живота ни е постигнато с труд и знания. "Когато едно литературно произведение бъде представено под формата на драматизация, много по-силно въздейства на децата и поуката бива много по-лесно възприемана от тях. Класът ни е много активен и винаги се включва във всяко едно занятие, беше много трудно да избера кой да участва в представянето днес, тъй като голяма част от децата имаха желание. Занапред ще правим още много такива уроци, за да се изявят всички", каза г-жа Гергана Гинева-Йорданова - класен ръководител на 2.г клас от ОУ "Любен Каравелов".
17:11 / 19.11.2025
