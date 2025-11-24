Пристанището в кв. "Сарафово", а също така лодкостоянките в кв. "Крайморие" и "Ченгене скеле" ще се сдобият с фотоволтаични централи (ФЕЦ) за собствени нужди, показа проверка наОбщата стойност на трите проекта е около 200 хил. лв. без ДДС, а средствата са осигурени по европейски програми.По отношение на пристанището в кв. "Сарафово", ще се изгради ФЕЦ с мощност от 30 kW, както и батериен модул с капацитет от 40 kWh. Системата ще бъде изградена върху покривите на административната и складовите сгради на рибарско пристанище "Сарафово“. Панелите ще са с работна температура от -40°C до +85°C и гаранция от 12 години. Батериите ще функционират в диапазона от -10°C до +50°C като са със 120 месеца гаранция.Лодкостоянката в Крайморие ще се сдобие с ФЕЦ от 10 kW и батерия от 20 kWh, като отделните елементи ще са със същата спецификация като при тези на пристанището в кв. "Сарафово".В "Ченгене скеле" системата ще разполага с ФЕЦ с капацитет от 20 kW и батерия от 20 kWh.Проектите ще трябва да бъдат реализирани за 6 месеца след сключването на договорите за изпълнение и не по-късно от 22.08.2027 г.Срокът за кандидатстване по обществената поръчка изтича на 22 декември т.г.