Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По време на гледането на мярката на Никола Бургазлиев от Окръжен съд - Бургас негови приятели и съученици се събраха пред Съдебната палата в града, за да го подкрепят, предаде репортер на Burgas24.bg.

Събралите се разпънаха плакати “Никола не е убиец" и други в подкрепа на искането на защитата младежът да бъде пуснат от ареста, за да завърши образованието си. Събралите се младежи отказаха да говорят пред камерите, но заявиха, че познават Никола и са сигурни, че не е имало умисъл в действията му от трагичния инцидент в Слънчев бряг от миналата година.

В момента Окръжният съд е на съвещание, на което да реши дали да пусне младежа на свобода. Исканията на защитата му са това да стане под гаранция или чрез мярка “Домашен арест" с електронна гривна. Решението на Темида се очаква днес около 17:00 ч.