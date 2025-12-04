Близо 550 изявени ученици с отличия през годината и призови места в престижни международни и национални олимпиади, състезания и конкурси ще бъдат наградени по традиция в навечерието на празника на Бургас – Никулден.Вълнуващата тържествена церемония по връчване на наградите на Община Бургас - "Ученик на годината“ и "Студент на годината“, ще се проведе на 5 декември, от 14.30 часа в зала "Атриум“ на Бургаския свободен университет в присъствието на ученици, преподаватели и родители.По утвърдена вече традиция по време на церемонията ще бъдат отличени "Студент на годината“ и "Ученик на годината“, класирани в категориите "Изкуства“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./, "Математика и природни науки“ /I-IV, V-VII и VIII-XII кл./, "Хуманитарни науки“ /I-VII кл. и VІІІ-ХІІ кл./ и "Спорт“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./.Наградата е част от общинската програма "Бургаски деца“, която има за цел да насърчава и подкрепя изявени ученици с постижения в областта на образованието, науката и изкуствата.