За проблем с машина за гласуване сигнализират от Бургас, съобщава БНТ.

Още в началото на изоборния ден възниква технически проблем в секция № 67, където според комисията устройството не е било включена към тока и е работило на батерия. Така част от хората е трябвало да гласуват с хартия, което е довело до тяхното недоволство.

Иначе изборният ден в морския град протича спокойно.

Точно в 7:00 часа бяха отворени всички избирателни секции в областта, които са общо 751. В 599 от тях избирателите имат възможност да гласуват машинно, а подвижните секционни избирателни кутии са 10.

Общият брой на хората, които имат право на глас в областта е, 361 441, като в Бургас право на глас имат 182 727 души.

Още с отварянето на секциите имаше желаещи да гласуват, а към този момент няма постъпили сигнали за сериозни нарушения.