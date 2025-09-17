ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проблем с яз. "Ясна поляна" може да спре водата в няколко населени места
Поради авария е спряна услугата в ж.к. "Братя Миладинови", до бл. 88, ж.к. "Славейков" до бл. 26 и в района на ул. "Дебелт" 40.
Вода няма още в село Маринка и между селата Брястовец и Дъбник.
Аварии на етернит спират водата до 17:00 ч. в каменските села Винарско и Ливада.
Същата е причината за ограничаването на водоподаването в карнобатските населени места Искра, Зимен и Деветак, съответно до 13:00 и 17:00 ч.
Поради възникнала авария по деривация "Ясна поляна" са възможни аномалии или спиране на водоподаването на следните населени места, които биват обслужвани от язовира - м. "Аркутино", м. "Куку баир", в.с. "Каваци", в.с. "Дюни", Ловен дом, с. Равадиново и гр. Созопол.
