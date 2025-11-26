Сподели close
С няколко аварии в Бургаско се борят екипите на ВиК, показа проверка на Burgas24.bg.

Проблем има в района на ул. "Възраждане" 8. Също така до 17:00 ч. са възможни спирания на водата около бл 37, бл.38 и ресторант "Азуро" в ж.к. "Зорница". 

Вода няма оща на ул. "Средна гора" в село Маринка, както и в на ул. "Юри Гагарин" 2 в кв. "Черно море".

Заради авария до приключване на дейностите по отстраняването ѝ услугата е ограничена на улиците  "Гурко", "Васил Левски" и "Димитър Благоев" в Айтос.

До 17:00 вода няма да има в части от каменовските села Полски Извор и Равнец.

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.