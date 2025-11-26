Проблеми с водата на много места в Бургаско днес
©
Проблем има в района на ул. "Възраждане" 8. Също така до 17:00 ч. са възможни спирания на водата около бл 37, бл.38 и ресторант "Азуро" в ж.к. "Зорница".
Вода няма оща на ул. "Средна гора" в село Маринка, както и в на ул. "Юри Гагарин" 2 в кв. "Черно море".
Заради авария до приключване на дейностите по отстраняването ѝ услугата е ограничена на улиците "Гурко", "Васил Левски" и "Димитър Благоев" в Айтос.
До 17:00 вода няма да има в части от каменовските села Полски Извор и Равнец.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бургаски лекар с призив към родителите
15:54 / 25.11.2025
Това очаква Бургас до часове!
15:59 / 25.11.2025
Интересни данни изнесе НСИ
13:33 / 25.11.2025
Продължават протестите в ключови държавни администрации в Бургас
11:19 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.