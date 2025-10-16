ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблеми с водата на тези места в Бургаско днес
Две са проблемните точки в ж.к. "Изгрев". Едната е в блок 44, вход 1, а другата в подлеза между споменатия комплекс и ж.к. "Зорница".
Авария е оставила без вода и блок 91 в ж.к. "Меден Рудник", както и района на ул. "Рожен" 1 в кв. "Долно Езерово".
Спиране на водоподаването има и село Брястовец, в района на ул. "3та" 16.
Проблеми има още в каменовските села Равнец и Константиново.
Без вода до 13:30 ч. и 17:00 ч. са айтоските села Деветак и Деветинци.
