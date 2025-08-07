ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблеми с водата в Бургас, Айтос, Камено и Карнобат днес
В Бургас аварии се отстраняват по ул. "Неврокоп" № 1, в ж.к. "Зорница" до бл. 19, както и в ж.к. "Меден Рудник" в района на ул. "Петко войвода" № 11.
Проблем има и в кв. "Мина Черно море" около ул. "Яна Лъскова" № 5 А.
В Айтос авария на водопровод е причинила спиране на водата на ул. "Железопътна", ул. "Гарова", ул. "Л.Димитрова".
В Камено нарушения във водоподаването засягат улица "Толбухин“ и село Ливада.
Проблем със система на "Камчия-Юг“ пък може да доведе до спирания и в градовете Камено и Българово, както и в селата Свобода, Кръстина, Равнец и Братово.
В Карнобат също има прекъсвания. Водата е спряна в посока града от РШ Невестино поради присъединяване на нов водопровод. Ремонтни дейности се извършват и в селата Екзарх Антимово и Драганци. Отделно от това, няколко населени места в общината са поставени на режим на водата по заповед на кмета.
