Проблеми с водата в Бургас, Айтос, Камено и Карнобат днес

© Нови аварии ще прекъснат водоподаването в някои региони в Бургаско, видя "Фокус".



В Бургас аварии се отстраняват по ул. "Неврокоп" № 1, в ж.к. "Зорница" до бл. 19, както и в ж.к. "Меден Рудник" в района на ул. "Петко войвода" № 11.



Проблем има и в кв. "Мина Черно море" около ул. "Яна Лъскова" № 5 А.



В Айтос авария на водопровод е причинила спиране на водата на ул. "Железопътна", ул. "Гарова", ул. "Л.Димитрова".



В Камено нарушения във водоподаването засягат улица "Толбухин“ и село Ливада.



Проблем със система на "Камчия-Юг“ пък може да доведе до спирания и в градовете Камено и Българово, както и в селата Свобода, Кръстина, Равнец и Братово.



В Карнобат също има прекъсвания. Водата е спряна в посока града от РШ Невестино поради присъединяване на нов водопровод. Ремонтни дейности се извършват и в селата Екзарх Антимово и Драганци. Отделно от това, няколко населени места в общината са поставени на режим на водата по заповед на кмета.