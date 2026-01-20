Проблемите в "Банево" с тока не спират
© NOVA
Както Burgas24.bg съобщи общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев получи колективна жалба от жители на "Банево“, подкрепена с над 150 подписа. Хората сигнализираха, че от дълго време има спадове и чести макар и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено след 17:00 ч., когато потреблението рязко се увеличава.
"В неделя над 3 часа бяхме без ток. На 31 декември също останахме без електричество. Имаме малки деца – едното е на 5 месеца, другото на 3 години – и това беше изключително трудно за семейството ни“, разказа жител на квартала по NOVA.
Жителите са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас, сигнализирайки за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при увеличено потребление.
"Напрежението почти през цялото време е под 200 волта, а нормата е 230 волта, плюс-минус 10%. При минусови температури, освен че имаме ниско напрежение, оставаме и без ток“, допълни друга жителка на квартала.
Много от жителите споделят, че ниското напрежение води до проблеми с електроуредите. "Уредите спират да работят, замръзна ми климатика и температурата в стаята падна. Сметките за ток на месец са страшно високи – понякога три пъти повече от преди“, обясни друга жителка.
Електроразпределителното дружество EVN отказа участие в ефира, но според информацията на кмета на района Тодор Колев са започнали работа по смяна на трансформаторите в квартала.
"В петък трябва да ги сменят в един от трафопостовете. Надявам се това да реши частично проблема“, коментира кметът. Той допълни, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти за кварталите "Банево“ и "Ветрен“, въпреки нарастващия брой къщи и повишеното потребление.
Жителите остават в готовност за протест, ако проблемите не бъдат решени. "Вече сме изпратили колективна жалба и ако не се предприемат мерки, сме готови на протести“, заявиха гражданите.
Кметът призова за търпение и подчерта, че топката е в полето на ЕVN. "Аз съм поискал проблемът да бъде решен час по-скоро“, каза той.
Още от категорията
