Община Бургас продължава поетапното почистване на бул. "Демокрация“, след като на 14 март беше измита отсечката от ул. "Дунав“ до бул. "Сан Стефано“, на 21 март 2026 г. (събота) ще се извърши почистване и измиване в участъка между бул. "Сан Стефано“ и ул. "ген. Гурко“.В тази връзка всички собственици на моторни превозни средства трябва да преместят автомобилите си от паркоместата в района в часовия интервал от 08:00 до 12:00 часа, за да се осигури безопасно и ефективно почистването.От Община Бургас се извиняват за причиненото неудобство и благодари за съдействието.За въпроси и информация: 0887/090210