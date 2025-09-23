Продължава пръскането срещу комари в Бургас

© Дезинфекционна станция – Бургас ще извърши имагоцидни обработки срещу комари. Дейностите се налагат поради високата популация на този вид насекоми и големият брой на сигналите, подадени от жителите на Бургас.



Г Р А Ф И К



ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ



студен/топъл аерозол



Места, подлежащи на обработка: паркове и градини, биотопни зони



Период на извършване на дейностите - от 23.09.2025 г. до 30.09.2025 г.



23.09.2025 г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро";



24.09.2025 г. - парк "Славейков" /до "Билла“/, парк "Св. Троица" в ж.к. "Славейков“, ж.к. "Славейков“;



25.09.2025 г. - паркове "Изгрев“ и "Изток“ в ж.к "Изгрев“ , ж.к. "Изгрев“;



26.09.2025 г. - Приморски парк и парк "Езеро“;



29.09.2025 г. - градини в ж.к. "Лазур“, ж.к. "Възраждане“, ЦГЧ и ж.к. "Зорница“, кв. "Долно езерово“;



30.09.2025 г. - парк "Минерални бани“ – "Ветрен“, биотопни зони кв. "Ветрен“.



Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа.



Дезинфекционна станция - Бургас ЕООД си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и други.