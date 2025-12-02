След като бе изпълнен първия етап от полагането на втори асфалтов пласт по рехабилитацията на общинския път за с. Бродилово, в частта от с. Бродилово до разклона за т.нар. "Балиевски път“, предстои продължаването на работа и по останалата част – до кръстовището с Републикански път III-9901 Царево – Резово.От Община Царево уведомяват, че в часовия диапазон от 9:00 ч. до 17:00 ч., за времето в което се извършват асфалтови работи, движението на автомобили няма да бъде възможно. От там припомнят, че и извън посочения часови диапазон е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили с цел опазване на асфалтовата настилка от образуване на трайни неравности.