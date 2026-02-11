Продължават набезите срещу вендинг машините в Бургаско
©
Този път кражбата е извършена в ж.к. "Зорница" в града.
Незаконните действия са извършени в неделя, като е задигната сумата от около 250 лв.
В резултат на бързите полицейски действия на служители от Пето Районно управление – Бургас е установен извършителят на деянието.
Това е 30-годишен криминално проявен карнобатлия.
Мъжът също така е осъждан за предишни провинения
Работата по случая продължава.
Burgas24.bg припомня, че това е поредното подобно престъпление в Бургаско през последните седмици.
Първият случай е от края на януари, а вторият се разигра преди по-малко от седмица.
Още от категорията
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
09.02
В Камено: Мъж псува полицаи, а след това се опита да избяга с тротинетка, набързо го закопчаха
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бургаски училища блеснаха на сцената на НДК
17:14 / 10.02.2026
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за разв...
17:12 / 10.02.2026
Подписаха първите договори за монтаж на термопомпи по програмата ...
16:42 / 10.02.2026
Българин, нападнал бившата си съпруга с чук в Германия, ще лежи в...
15:21 / 10.02.2026
Ето с какви мотиви съдът остави Бургазлиев в ареста
14:51 / 10.02.2026
Фондация "Бургас – 2032" с отворена покана за набиране на идейни ...
14:08 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.