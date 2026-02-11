Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За пореден криминален набег срещу вендинг автомат в Бургас, разбра Burgas24.bg.

Този път кражбата е извършена в ж.к. "Зорница" в града.

Незаконните действия са извършени в неделя, като е задигната сумата от около 250 лв.

В резултат на бързите полицейски действия на служители от Пето Районно управление – Бургас е установен извършителят на деянието.

Това е 30-годишен криминално проявен карнобатлия.

Мъжът също така е осъждан за предишни провинения

Работата по случая продължава.

Burgas24.bg припомня, че това е поредното подобно престъпление в Бургаско през последните седмици.

Първият случай е от края на януари, а вторият се разигра преди по-малко от седмица.