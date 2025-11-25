Продължават протестите в ключови държавни администрации в Бургас
© Burgas24.bg
Протестните действия ще обхванат следните институции в област Бургас:
• 26.11.2025 г. /сряда/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Дирекция "Бюро по труда“ Бургас, ул. "Перущица“ 67;
• 26.11.2025 г. /сряда/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Дирекция "Инспекция по труда - Бургас“, ул. "Шейново“ 24;
• 28.11.2025 г. /петък/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест в двора на район Приморие на Дирекция социално подпомагане в гр. Бургас, ул. Александровска.
Основните искания на служителите включват:
• Достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.
• Преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции.
• Гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.
"Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“, заявяват от ръководството на синдиката.
Протестните действия ще се провеждат поетапно, като синдикатът запазва правото си да разширява формите на натиск, в случай, че справедливите искания на работниците и служителите не бъдат чути.
