Проектът "ELT Adventures in Minecraft" обучава ученици на английски език чрез игра напълно безплатно

© В света на образованието, новаторските методи за учене постоянно се развиват. Стъпка напред в по-голямата ангажираност на учениците в изучаването на английски език е образователната платформа "Follow Me to Minecraft“, създадена по проект с участието на АЕГ "Гео Милев“- Бургас. Платформата предлага иновативен и забавен начин за усвояване на чуждия език, като използва популярната игра Minecraft като средство за обучение и е създадена по проект "ENGLISH LANGUAGE TEACHING ADVENTURES IN MINECRAFT" № 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000032698 по Програма "Еразъм+". В проекта бургаската английска гимназия си партнира с чешката образователна асоциация Channel Crossings- координатор на проекта, Střední škola gastronomie a služeb от Пршеров, Чехия, нидерландският старт-ъп ATERMON, насочен към образование чрез игри (геймификация), ирландската дигитална образователна компания CCS Digital Education, кипърската Hearthands Solutions и гръцката организация UNIcert- система за сертифициране и акредитация за различни езици, изучавани в университетски контекст.



Именно благодарение на UNIcert учениците могат да получат сертификати по европейската езикова рамка за владеене на английски език на нива А1, А2, B1 и B2, преминавайки езикови препятствия в Minecraft и явявайки се на онлайн изпит.



Тази седмица в Бургас бяха представени резултатите по проекта пред учители, ученици и гости от образователните институции в града. Представянето на платформата премина в две лекционни сесии и практическа част, в която бе показано как се инсталират световете и как протича образователната игра. В практическата част се включиха и ученици от АЕГ "Гео Милев“, взели участие при пилотните тествания.



"В началото ми се струваше несъвместимо да обучавам ученици чрез игровизация. В последствие се оказа, че тази игра дава големи възможности и в света на Майнкрафт могат да бъдат предствени упражнения и методически изградени уроци. Именно това е и една от целите на проекта- създаването на интерактивни уроци по английски език чрез играта Майнкрафт, провеждаща се в онлайн или офлайн среда и допринасяща за повишаването на ангажираността на обучаващите се. Играта предоставя възможност на учителите да развиват комуникативните умения на учениците чрез ресурси, които доскоро трудно можехме да си представим да бъдат част от обучителния процес“ сподели г-жа Татяна Шурелова,учител по английски език и част от екипа на "Follow Me to Minecraft“, която представи проекта и резултатите от него. Г-жа Шурелова не пропусна да благодари за усилията и на останалата част от екипа на АЕГ "Гео Милев“ във "Follow Me to Minecraft“- г-жа Жаклин Мутафян-Нейчева, директор на гимназията, г-жа Красимира Митева, зам.- директор УД, г-жа Милена Майсторова, преподавател по информационни технологии и г-н Божидар Божков, ръководител компютърно обслужване.



Проектът се основава на интерактивно обучение, където учениците имат възможността да използват Minecraft за подобряване на своите умения по английски език, а основната му цел е проблемно базираното обучение. Тук се съчетава удоволствието от играта с езиковото обучение, като се предостави иновативна среда за учене. Участниците във "Follow Me to Minecraft" имат възможност да се впуснат в шест новосъздадени тематични виртуални свята, където трябва да сътрудничат, комуникират и решават предизвикателства на английски език. В този педагогически подход се прилага решаването на проблеми, преодоляването на определени езикови препятствия- дали индивидуално или в групи, като играта е направена така, че прогрес може да има единствено при напълно решени казуси.



"Като учители нашата цел бе да създадем игрови практики чрез компютърни игри в чуждоезиковото обучение. В нашия случай е в обучението по английски език, но Minecraft дава възможност да бъдат създадени подобни обучителни ресурси и в други предметни области. Като резултат имаме развиване на критичното мислене чрез състезателни елементи, добра визуализация на лексикални единици, и най-важното- успели сме да привлечем вниманието на учениците, защото, съвременните ученици се нуждаят от съвременно образование“ сподели в презентацията си г-жа Шурелова.



Проектните резултати са няколко- създаден е справочник за проблемно базирано обучение чрез играта Minecraft, който предлага методология, уроци, начин, по който да се използват и описва в детайли съдържанието на съответните светове и кои аспекти са засегнати в тях- лексикални, граматически и кои компетентности могат да бъдат развити при децата за съответния час. Предлага се серия от дигитални продукти, като на този етап са разработени 6 свята на различни теми и различни нива на владеене на английски език- екология, литература, пазаруване и др. Създадено е и ръководство за родителите и учителите, както и видеа с инструктажи.



"Като предоставяме безплатно резултатите от проекта, ние не само помагаме на учителите да създадат изключително учебно приключение за своите възпитаници, но чрез това преживяване да развият други техни качества като любознателност, креативност, постоянство, решаване на проблеми, съпричастност. По този начин ученикът оценява важността на преподавания материал и го свързва с практиката.“



Проектът вече събира положителни отзиви от ученици, родители и учители, като ги вдъхновява да продължат с ученето и подобряването на английския език. В света на образованието, което се променя с бързи темпове, проекти като "Follow Me to Minecraft" представляват иновативен начин за обогатяване на образователния процес и мотивиране на учениците.