Проектът "Gate Gardens и вътрешни преустройства на Терминал 2 – Летище Варна и Летище Бургас“, с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, бе отличен с награда в националния конкурс “Сграда на годината“ 2025 в категория "Стратегическа транспортна инфраструктура“ - едно от най-високите и авторитетни признания в областта на инвестиционните проекти, архитектурата и строителството в България.Наградата бе получена от Александър Георгиев - началник отдел "Планиране, инженеринг и дизайн“ във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, по време на официална церемония в София, с участието на представители на институции, професионалната общност и водещи компании в сектора.Проектът "Gate Gardens“ представлява уникална за Европа концепция за "отворен терминал“, която интегрира открити зелени пространства в летищната инфраструктура и е реализирана паралелно с цялостно вътрешно функционално и архитектурно преустройство на Терминали 2 на двете морски летища. Концепцията е отговор на новите оперативни изисквания за терминална инфраструктура, произтичащи от присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.Целта на проектите бе ясното и безпроблемно разделяне на пътническите потоци за шенгенски и нешенгенски дестинации, съчетано с изцяло обновена търговска концепция, разработена в партньорство с търговските ни партньори - "Нюанс БГ“ (част от групата на Avolta) и Lagardère Travel Retail. Обхватът на проектирането и строителството на това инвестиционно начинание, в което бяха ангажирани специалисти от Германия, Испания, Франция и България, надхвърля 4 000 кв. м за Летище Варна и достига близо 5 000 кв. м за Летище Бургас, като решенията позволяват преконфигуриране на зони от сградата, което позволява оптимизиране на застроената площ."Gate Gardens“ във Варна и Бургас са проектирани като естествено разширение на терминалните сгради, съчетаващо оперативни зони, изходи (gates) и търговски пространства с внимателно моделирана природна среда - подход, нетипичен за традиционната летищна инфраструктура. Реализацията е осъществена при непрекъснат 24/7 режим на работа на летищата, с прецизна етапност и без компромис с нормалната експлоатация, сигурността и безопасността в обслужването на пътниците.Резултатът е значително повишаване на оперативния капацитет и гъвкавостта на двете летища, възможност за бързо адаптиране към пикови натоварвания, типични за чартърния трафик, и дефинира стандартите за устойчивост в изграждането на модерна среда, предоставяйки невиждано в Европа пътническо изживяване, което е без еквивалент на Стария континент.Отличието е признание не само за архитектурното и инженерното качество на проекта, но и за дългосрочната визия и инвестиционната политика на концесионера на летищата Варна и Бургас, насочена към модернизация, устойчиво развитие и устойчиво управление на ключова публична инфраструктура.Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД коментира: "Тази награда е признание за нашия дългосрочен ангажимент да развиваме летищата във Варна и Бургас като модерна, гъвкава и устойчива инфраструктура, ориентирана към реалните нужди на пътниците и авиокомпаниите. С проекта "Gate Gardens“ показваме, че летищният терминал може да бъде повече от транзитно пространство - той може да предложи качество на средата, оперативна ефективност и адаптивност към новите изисквания, включително тези, произтичащи от членството на България в Шенген“.Александър Георгиев, началник отдел "Планиране, инженеринг и дизайн“ във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД заяви: "Най-добрите решения са онези, които опростяват сложното. Концепцията надгражда утвърдени практики, трансформирайки транспортната инфраструктура в среда, която не само се използва, но и се преживява - място, в което хората избират да останат“.Наградата "Сграда на годината“ 2025 затвърждава позицията на "Gate Gardens“ като емблематичен инфраструктурен проект, който поставя Летище Варна и Летище Бургас сред водещите европейски примери за иновативни, устойчиви и ориентирани към пътника летищни терминали.Проектът "Gate Gardens“ е с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, архитект "Енергопроект“ АД и "Квадрант А“ ООД, изпълнител "Техноимпортекспорт“ АД.Създаден през 2002 г., Националният конкурс "Сграда на годината“ е утвърден като най-престижният форум за отличаване на върховите постижения в областта на инвестиционните проекти, архитектурата и строителството в България. Това е събитието, което не просто отличава - то дефинира стандартите за качество, устойчивост и естетика в изграждането на модерната среда.