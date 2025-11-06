Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред самите себе си
Пример за това е и скандалът "Магнитски“, посочи тя. "Това е една стимулна ситуация, изстреляна в публичното пространство от ПП-ДБ, която след това произведе такъв ефект, че в момента виждаме грешните стъпки, оправдания и на практика "самозастрелване“ на уж опитни политици като Бойко Борисов, а и Пеевски. Това разминаване между тезата на Борисов, че е лобирал за премахването на санкциите по отношение на Горанов, и на официалните власти на Великобритания е много сериозен гаф, който показва, че или нещата не са вървели по правилата на закона и изискванията на другата страна и че отново наш човек е забъркал друга страна в някакви нелегитимни действия – това е много лош знак, ако е така, или просто този наш представител много сериозно е заблуждавал хората, които са искали подкрепа от него – Горанов и Пеевски. Това е крайно лош сигнал за политическите нрави на България. Изложихме се и пред чужденците, и пред самите себе си“, коментира проф. Христова.
В момента доверието към парламентарно представените партии е на изключително ниско ниво, отбеляза политическият психолог. "Ние сме стигнали до един праг, в който няма опозиция, която да може да изведе сериозен брой хора на улицата, дори да има огромно желание за това, докато не се появи друг, извънпарламентарно представен лидер или политическа партия. Смятам, че политическите партии не са подготвени, и в момента на ниво управление правим много сериозни грешки по отношение на нас и нашата перспектива в бъдещата геополитическа ситуация, в която все още не е много ясно как ни разпределят“, коментира проф. Христова.
