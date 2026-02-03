Инициативният комитет за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура, председателстван от бившия министър на културата проф. Велислав Минеков, заедно с още 10 видни български учени, изпратиха петиция до Министерския съвет, Министерството на транспорта и Министерството на културата с искане за отмяна на решението на кабинета за прехвърляне на острова към Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура".
Част от Инициативния комитет е и президентът Илияна Йотова.
От Burgas24.bg се свързахме с проф. Велислав Минеков, който да коментира мотивите за внесената петиция.
"Меко казано е, че решението на кабинета ме притеснява. Това е ужасен удар върху нашето културно наследство и добри намерения какво да се случи на острова. В ролята си на председател на Инициативния комитет за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура съм свършил твърде много. Имал съм разговори в Париж, говорил съм с Министъра на културата на Франция. Там получих одобрение на идеите ни. Имал съм разговори с музеи във Франция. Показах им какви са намеренията ни. След това имах среща в ЮНЕСКО и още веднъж показах планът на проф. Тодор Кръстев, който над 10 години беше лежал в министерството, без да бъде докоснат. И аз мисля, че просто е имало други намерения за острова само и само да не се случи едно добро намерение", започна Минеков.
"Всичко започна много добре. Направихме Инициативния комитет. В него в момента е и президентът Илияна Йотова. С нея бяхме на среща с Общинския съвет в Созопол през месец май, за да поговорим с тях относно нашите добри намерения и най-вече, защото в последно време с министрите след мен идеята влезе в затишие. Явно намеренията са се преобърнали и се търси печалка, тук ще има голяма печалба. Първо, този който се захване с обекта на пристанището, второ, този който ще е концесионерът. А на Созопол ще изпращат много поздрави, горе-долу както се случи и с "Марината" там. Явно се търси място за платен паркинг, някой да изкара някой лев и от това нещо. Пълно безобразие", добави бившият културен министър.
"В момента е заграбена почти половината от територията на острова, без право на вход и изход там, което е още едно безобразие. Там и в момента продължават археологически разкопки и това пак е в нарушение. Другото, което е в нарушение е, че островът има най-високия култрен статут в нашата мила родина. Той е със статут на национален обект, не е просто общински. Той е национален обект, а по-високо от това няма как да бъде. За да направите това безобразие, вие прегазвате Закона за културното наследство. Не знам по какъв начин е взето решение за 24 часа в Министерството в служба НИНКН, това също е много интересно, защото там не е имало заседание на Специализирания съвет за недвижимо културно наследство. Това прави нещата още по-голямо беззаконие", каза още проф. Минеков.
Той подчерта, че утре в София ще бъде проведена пресконференция, на която оглавяваният от него Инициативен комитет и учените, подписани подадената петиция, ще обявят последващите си стъпки по случая.
Бившият културен министър бе категоричен, че президентът Илияна Йотова няма да остане безразлична към разразилия се казус.
"Имаше подадена ръка от Франция. От службата на музеите там изпратиха специалист, който да работи по проекта и да даде мнение кое как да се случи. И това беше много добре, защото под едно чуждо наблюдение бях сигурен, че нещата ще продължат и няма да има възможност за корупция, което за някои хора е много неприятно. След мен специалистът остана три месеца в Министерството на културата и оттам-нататък всички министри изхвърлиха от идеите си това чудесно намерение. Това е много тъжно, защото досега нещата можеха да са станали. Имаше уговорки за финансово подпомагане и то в огромни суми, но случващото се е абсолютен пропуск отвсякъде, защото подобен център би бил не само част от достойнството на България и нейното културно наследство, а той ще бъде и печеливша организация така, както са културните центрове по света. Това ще бъде от голямо значение и за Община Созопол, защото също ще носи приходи, а центърът няма да зависи от това дали е лято, или зима, а ще работи целогодишно", добави Минеков.
Той бе категоричен, че няма никаква нужда от изграждане на ново пристанище на острова.
"В момента има много добро пристанище още от миналото. Там на стоянка бяха огромни ракетни кайзери. То е направено от гранит и бетон. Това беше проверено от подводната ни археология и пристанището го има. Става въпрос не за правене на ново пристанище. Става дума за някаква имитация, която след това да се превърне в печалба за този, който ще бъде концесионер и нищо повече от това. Там нямат намерения да извършват нищо, свързано с културно наследство", сигурен е бившият културен министър.
Минеков подчерта, че още като министър е подписал заповед, чрез която да се започне процедура за укрепването на покрива на бившето Морско училище, което се намира на територията на острова.
"Самата сграда е предвидена за музей, който да бъде основният за Созпол - Музей на Черноморските цивилизации. Това е и в проекта на господин Кръстев. В момента обаче куличката, която е в горната част се е наклонила и сигурно скоро ще се срути. Идеята беше да се направи покрив, който да предпазва от това да тече вътре вода, да се затворят прозорците, за да не унищожава солената вода бетона, но след мен никой не се мръдна. Докато бяхме на срещата в Созопол с Илияна Йотова имаше специалист от Министерството на културата, който каза, че всеки момент щели да започнат да разходват сумата, която е заделена за частичен ремонт на Морското училище ама имало затруднения, което от своя страна предизвика скандал в Общината", изтъкна проф. Минеков.
"Понеже започнаха вече да застрояват и "Марината" в Созпол, сега си търсят място за паркинги и още пристанища. Само че това не може да бъде поето по този начин. Ние сме длъжници на нашето културно наследство, а не на далаверата и измамата", завърши той.
